İzmir’de hafta sonu için toplu ulaşım planlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı için ulaşım planı hazırladı. Çalışmak zorunda olan tüm meslek gruplarına ESHOT otobüsleri, metro ve İZBAN trenleri toplu ulaşım hizmeti verecek.

İzmir’de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince yasak kapsamında olmayan meslek gruplarına ESHOT otobüsleri, Metro ve İZBAN toplu ulaşım hizmetini verecek. 18 Nisan Cumartesi ve 19 Nisan Pazar günleri 06.00-10.00, 16.00-19.00 ve 23.00-00.30 saatleri arasında otobüsler ve metro yarım saatte, İZBAN trenleri ise 24 dakikada bir sefer yapacak.

Soyer’den iş planı ricası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hafta sonu toplu ulaşım planının, veriler ışığında ve tüm gereklilikler dikkate alınarak titizlikle hazırlandığını vurgulayarak şöyle konuştu: “Hafta içi toplu ulaşım programımızı da geçen hafta açıklamıştık. Kurum ve kuruluşlarımızın, hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerini, vardiya değişimlerini bu programlara göre düzenlemelerini önemle rica ediyorum. Tüm sefer programlarının saatleri, hem belediyemizin internet sitesinde hem de ilgili ulaşım kuruluşlarımızın resmi sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında görülebilir.”