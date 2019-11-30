HABER

İzmir’de hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 21:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan kadın, polis ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seda B.’nin Ödemiş ilçesinden trenle Konak ilçesine geleceği yönünde ihbar alan polis ekipleri, Basmane Garı’nda önlem aldı.

İzmir’in Konak ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan kadın, polis ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Seda B.’nin Ödemiş ilçesinden trenle Konak ilçesine geleceği yönünde ihbar alan polis ekipleri, Basmane Garı’nda önlem aldı. İstasyon çevresinde bir süre beklemede kalan ekipler, Seda B.’yi trenden indikten kısa bir süre sonra kıskıvrak yakaladı. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Seda B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARTNERÜnlü çiftler arasındaki boy farklarıÜnlü çiftler arasındaki boy farkları
Sakarya polisinden eğlence mekanlarına baskınSakarya polisinden eğlence mekanlarına baskın
Ordu’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralıOrdu’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı

Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun sözlerine övgü

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

15 yıl psikiyatrik ilaçlar verildi... Gerçek bambaşka çıktı

15 yıl psikiyatrik ilaçlar verildi... Gerçek bambaşka çıktı

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

Son dakika! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Ayşe Tuba Arslan öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu! HSK inceleme başlattı

HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

Çinli kadın ölü bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

Çinli kadın ölü bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: PKK/YPG’nin hain planı son anda önlendi

Bombalı saldırı girişimi son anda önlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.