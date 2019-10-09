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İzmir’de Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2019 23:08 | Son Güncelleme

İzmir İli Halk Sağlığı Hizmetlerine ilişkin İl Değerlendirme Toplantısı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.

İzmir’de Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

İzmir İli Halk Sağlığı Hizmetlerine ilişkin İl Değerlendirme Toplantısı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında Balçova’da gerçekleştirildi.
Değerlendirme Toplantısına Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, İzleme Değerlendirme ve İstatistik Daire Başkanı Mahmut Bikeç, Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Halil Şen, Kanser Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, Tüberküloz Daire Başkanı Dr. Erhan Kabasakal, Aile Hekimliği Daire Başkanı Uzm. Dr. Ayşe Çuhadar Bulut, Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Dr. Tuba Esra Şahlar ile Müdürlük yöneticileri, Aydın ve Balıkesir illerinin İl Sağlık Müdürleri ile Halk Sağlığı Başkanları, Manisa ilinin ise Kamu Hastaneleri Başkanı da katıldı.
Toplantının açılışını yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Bakanlık olarak 1. Basamak sağlık hizmetlerine çok önem verdiklerini, özellikle; anne çocuk sağlığı, ergen ve ruh sağlığı, bağımlılıkla mücadele konularının ana temaları olduğunu belirtti. Bunun yanında bulaşıcı hastalıkların ve çocukluk çağı hastalıklarının önlenmesi konularını da titizlikle takip ettiklerini kaydetti. “Bugün burada hizmetlerimizde hep birlikte daha iyiye nasıl ulaşırız, bunları değerlendireceğiz. Çözüm önerileri getirdiğimizde bizler merkezde, sizler sahada elimizden geleni yapacağız” diyen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Meşe, toplantının hazır hale gelmesini sağlayan herkese teşekkür etti. İl Değerlendirme Toplantısı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Bayrakcı’nın yaptığı sunum üzerinden, demografik bilgiler doğrultusunda İzmir’de yürütülen 1. Basamak sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesiyle devam etti.
Programın sonunda Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, aile hekimlerinden oluşan heyetle bir araya geldi. Aile hekimleri tarafından sahada yaşanan sorunlar, talepler, çözüm önerileri dile getirildi ve sorulara yanıt verildi.

İzmir’de Halk Sağlığı Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

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