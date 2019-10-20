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İzmir’de halkalanan flamingolardan ilk haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesinin öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile flamingoların korunması ve izlenmesi amacıyla İzmir Kuş Cenneti’nde halkalanan flamingoların İtalya'ya ulaştığı haberi geldi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesinin (EÜ) öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesinin iş birliği ile İzmir Kuş Cenneti’nde halkalanan flamingolardan birinin, yaralı olarak ulaştığı İtalya'da tedavi edildiği ve bu ülkede tekrar doğaya salındığı bildirildi.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, halkalanarak doğaya salınan 178 flamingo yavrusundan biri, İtalya'nın Napoli kentinde bulundu. İtalya Milli Parklar tarafından tedavi edilen yavru flamingo, Variconi sulak alanına bırakıldı.

Ulusal Flamingo halkalama sorumlusu ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş, söz konusu gözlemin flamingoların göçleri üzerine ilk veri olduğunu belirtti. Onmuş, gözlemin flamingoların tahmin edilen göç rotasında olduğunu göstermesi açısından önem taşıdığını dile getirdi.

İspanya, İsrail, Kuzey Afrika kıyıları ve Avrupa’da üreyen tüm flamingo popülasyonun yaklaşık yüzde 50’sinin İzmir Kuş Cenneti’nde ürediğini aktaran ve flamingoların ekolojik denge açısından önemini vurgulayan Doç. Dr. Onmuş, "Flamingoları korumak balıkçılığı korumaktır. Tüm Akdeniz’de var olan ve dolaşan flamingoların büyük çoğunluğunun kökeni İzmir olduğu için İzmir’de flamingoları korumak tüm Akdeniz’deki flamingoları korumak ve dolayısıyla balıkların ve balıkçılığın korunmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve özellikle İzmir’in flamingolarının yeterli derecede tanıtılamadığını vurgulayan Doç. Dr. Onmuş, şunları kaydetti:

“Flamingoların dünyaya özellikle İzmir’den tanıtılması gerekir çünkü flamingoların eş seçme törenleri dünyaca ünlü ‘Flamenko’ dansının oluşmasına yol açmıştır ve bu nedenle flamingolar dünya çapında büyük bir üne sahiptir. İzmir Kuş Cenneti’nde var olan yaklaşık 50 bin flamingonun tüm Akdeniz’deki flamingonun yarısını oluşturması nedeniyle gerekli uluslararası tanıtım yapıldığında İzmir’e ve ülkemize gelecek turist sayısında büyük bir artış yaşanacaktır."

İzmir Kuş Cenneti’nde üreyen 17 bin 723 çift flamingodan dünyaya gelen yaklaşık 15 bin yavrudan 178’i Ege Üniversitesinin öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile geçen ağustosta halkalanarak doğaya bırakılmıştı.

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