İzmir’de Hamsi Şöleni’nde 10 ton hamsi dağıtıldı

İzmir’de Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Hamsi Şöleni’nde Batum, Rize ve Trabzon’dan getirilen 10 ton hamsi dağıtılırken, hamsi yemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Şöleni’nin dokuzuncusu Balçova İnciraltı’nda yapıldı. Şenlikte Batum, Rize ve Trabzon’dan getirilen 10 ton hamsi dağıtılırken, hamsiyi tatmak isteyen İzmirliler uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı şenlikte hamsi tezgahlarının dışında yöresel lezzetlerin yer aldığı 60 farklı stant da açıldı. Karadeniz türkülerinin yanı sıra zeybek gösterilerinin de sergilendiği şenlikte İzmirliler gönüllerince eğlendi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer de Hamsi Şöleni’ne katıldı. Vatandaşlara seslenen Soyer, “Her şey çok güzel olacak. Bunun enerjisini, duygusunu hissediyorum ve bu çok moral verici, heyecan verici bir şey. Çok ümitliyim, İzmir olağanüstü güzel şeyler yapacak. İzmir sadece İzmir değil, İzmir Türkiye için başka bir kent, başka bir anlam ifade ediyor. Onu hep beraber göreceğiz” dedi.

Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aydın Özyar ise, “Hazırlığımızı yaptık. Şuan 50 bin kişiye göre hazırlık yaptık. Batum, Rize ve Trabzon’dan 10 ton hamsi getirildi. Sabahın 10’undan beri servise devam ediyoruz. Hava da güzel, yağmur yok. Bu yıl 9. Hamsi Şöleni’ni yapıyoruz, ayrıca 60 standımız da var. Onlarda da doğal ürünler sergileniyor. Önemli olan hamsi yemek değil, birliğin, beraberliğin, dostluğun pekişmesidir. Onlarca, yüzlerce kişi kol kola giriyor, birlik beraberliğin en güzel örneğini sergiliyor. Bu ortamı yaşatmak istiyoruz ve buna devam edeceğiz” diye konuştu.