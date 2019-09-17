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İzmir’de hastane inşaatının deposunda yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 03:12 | Son Güncelleme

İzmir’de, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının deposundaki yangın çıktı.

İzmir’de hastane inşaatının deposunda yangın çıktı

İzmir’de, Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının deposundaki yangın çıktı. Çok sayıda itfaiyenin sevk edildiği yangın kısa sürede ekiplerce söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Bayraklı ilçesinde yapım çalışması devam eden Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında boya ve benzeri malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İnşaat alanındaki özel güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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