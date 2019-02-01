İzmir'de HDP'den CHP’li Tunç Soyer'e Destek 

Biz, emek ve demokrasi güçlerinin, ötekileştirilmiş kesimlerin, kadınların, Alevilerin, sol-sosyalist çevrelerin, derneklerin, demokratik kitle örgütlerinin önerileri doğrultusunda bir çalışma yaptık. Genel Merkez düzeyinde Batı metropollerinde olabildiğince muhalefet adaylarıyla ortaklaşabilmek için parti olarak fedakarlık yapacağımızı açıkladık. Bu çerçevede Genel Merkezimiz (İzmir) Büyükşehir’de aday çıkarmayacağımızı deklare etti. Bunu yaparken, ötekileştirilmiş tüm kesimlerin, tek adam diktatörlüğüne hayır diyen herkesin görüşlerini ve önerilerini aldık. Bu konuda bir yol haritası belirledik. İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için Tunç Soyer’i destekleyeceğiz. Kararımız bu konuda net.

Sizin parti olarak savunduğunuz bir yerel yönetim anlayışı var. Siz bu anlayışa uygun bir profil olduğu için mi, yoksa AK Parti’yi geriletme stratejiniz doğrultusunda mı Tunç Soyer’i destekleyeceksiniz?

Tabii ki birincisi önemli olan bizim açımızdan. Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Tunç Soyer’in Seferihisar’da iki dönemdir yapmış olduğu başkanlıktaki pratiği de bizim için önemli ve esastır. Orada olumlu çalışmalar yapmıştır. Tunç Soyer aynı zamanda sadece bizim değil, İzmir emek ve demokrasi güçlerinin de ortak kabulüdür. Bu konuda hem bize hem CHP İzmir İl Örgütü’ne hem de CHP Genel Merkezi’ne çevrelerden talepler gitmiştir. Bundan da bilgimiz var.

Biz kent sözleşmesini sadece muhalefet partileriyle ya da bizimle yapmasını istemiyoruz. Bu çerçevede önerisi olan değişik katmanlarla, ötekileştirilmiş kesimlerle, çevrecilerle, kadınlarla, LGBTİ’lerle, sol-sosyalist çevrelerle, demokratik kitle örgütleriyle, demokratik yöre dernekleriyle oturup, önerileri ortaklaştırmayı ve Tunç Soyer şahsında CHP’ye sunmayı düşünüyoruz. Bu önerileri dikkate alan bir pratik sergileyeceğine dair umutlarımız ve beklentilerimiz var. Birlikte yaşıyorsak, birlikte yöneteceğiz. Yönetimde olmak sadece temsil edilmek değildir. Söz sahibi olmaktır. Biz bu sözün bütün farklı kesimlerden gelmesini ve yerel yönetimlerde ortaklaştırılıp, buna uygun bir yerel politika belirlenmesini istiyoruz. Bu anlamda da geçmiş pratiğini göz önüne alarak Tunç Soyer şahsında umudumuz var.