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İzmir'de HDP'lilerin kayyum protestosuna 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

İZMİR'de, HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili oturma eylemi yapmak isteyen gruptan 3 kişi, gözaltına alındı.

İzmir'de HDP'lilerin kayyum protestosuna 3 gözaltı

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili oturma eylemi yapmak isteyen gruptan 3 kişi, gözaltına alındı.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan bir grup HDP'li, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasını protesto etmek için oturma eylemi yapmak istedi. Polisin izin vermeyeceğini söylemasi sonrasında, grupla polis arasında sözlü tartışma yaşandı. Eylemi gerçekleştirmek isteyen gruba müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

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İzmir'de HDP'lilerin kayyum protestosuna 3 gözaltıİzmir'de HDP'lilerin kayyum protestosuna 3 gözaltıİzmir'de HDP'lilerin kayyum protestosuna 3 gözaltıİzmir'de HDP'lilerin kayyum protestosuna 3 gözaltı

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