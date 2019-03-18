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İzmir'de, helikopterli trafik denetimi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 16:28 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kemalpaşa, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde, helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İzmir'de, helikopterli trafik denetimi

Davut CAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde, helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sağ şeritte uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, makas atma, hatalı sollama ve yakın takip gibi trafik suçlarının önlenebilmesi amacıyla, bugün bir dizi denetim yaptı. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir helikopterin de havadan destek verdiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden birçok sürücüye idari para cezası kesildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, sürücülerdeki 'yakalanma riski' duygusunun sürekli üst düzeyde tutulabilmesi için trafik denetimlerinin süreceği belirtildi.
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İzmir'de, helikopterli trafik denetimiİzmir'de, helikopterli trafik denetimiİzmir'de, helikopterli trafik denetimi

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