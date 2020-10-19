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İzmir’de helikopterli trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 20:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı.

İzmir’in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı. Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen 5 sürücüye para cezası uygulandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde trafiğin yoğun olduğu İzmir-Kuşadası yolu, Ahmetbeyli-Özdere-Gümüldür yolu ve Menderes-İzmir yolu güzergahlarında helikopterle denetim gerçekleştirdi. Uygulamada havadan tespit edilen 110 araç durdurulurken, kural ihlali yaptığı belirlenen 5 araç sürücüsüne bin 102 lira idari para cezası uygulandı.
Jandarma ekiplerinin trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoğunluk yaşanan saatlerde sık sık denetim yapacağı öğrenildi.

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