İzmir'de hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılcaova mevkisinde hemzemin geçide kontrolsüz şekilde giren Tamer Çaylak yönetimindeki 35 JEH 91 plakalı kamyona, Ödemiş-İzmir seferini yapan 32728 sefer sayılı banliyö treni çarptı.
Kazada, kamyon sürücüsü Çaylak yaralandı.
Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapanan hattaki tren seferleri, yaklaşık bir saat sonra yeniden başladı.
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