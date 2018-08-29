İzmir'de hemzemin geçitte kaza

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde hemzemin geçitten kontrolsüz geçiş yapan traktöre yolcu treni çarptı.
Ödemiş-İzmir seferini yapan 32730 sefer sayılı yolcu treni, Derebaşı Mahallesi Bayraktepe mevkisinde hemzemin geçitten kontrolsüz geçiş yapan Türkmenistan uyruklu Kamilhan Jumaniyazov'un kullandığı 02 HE 672 plakalı traktöre çarptı.
Ehliyeti bulunmayan sürücünün kaza sırasında yola atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle tren seferi gecikmeli olarak devam etti.
Sürücü Jumaniyazov, ifadesi alınmak üzere Tire İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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