İzmir’de ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ Sergisi

Serginin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bazı ilçe belediye başkanları ve CHP ilçe başkanları da katıldı. Serginin küratörü Esin Ener VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada “İnsanların buradaki eserleri alarak hem sanatı destekleyeceğini hem de Sayın İmamoğlu’nun kampanyasına katkı vereceğini düşünerek bu sergiyi açtık. Türkiye’nin dört bir tarafından sanatçılar eserlerini gönderdi. Süremiz sınırlı olduğu için 325 sanatçının katıldığı bir sergi oldu. Süreyi biraz daha uzun tutsaydık katılan sanatçıların sayısı 500’ü geçecekti” dedi.

Açılış töreninde konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de sanatçıların toplumu yönlendirme rolüne vurgu yaptı. Yücel şunları söyledi: “Bugün Türkiye'nin dört bir yanından, birbirinden değerli sanatçılarımız hiçbir karşılık beklemeden kendi emekleriyle oluşturdukları eserlerini burada bizlerle paylaşıyor. Bu İzmir için gerçekten çok önemli ve gurur verici. Ancak bu serginin daha da ötesinde bir anlamı var. Ülkemiz zor bir süreçten geçti, bir seçim atlattık. Haksız, adaletsiz, hukuksuz, vicdansız bir şekilde Büyükşehir Belediye Başkanlığı gasp edilen Sayın Ekrem İmamoğlu gerçeği var. Ülkemizde toplumun her bir kesimini ilgilendiren, artık belli bir siyasi partinin mücadelesi olmaktan çıkan, demokratikleşme yolunda toplumun her kesimini ilgilendiren bu mücadeleye verdikleri destekten dolayı tüm sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum.

​“Gönül bu vicdansızlığı ve haksızlığı reddediyor”

Yücel’in ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Bu salonda muazzam bir enerji var. Bu enerjiyi yaratanlara şükranlarımı sunuyorum, iyi ki varsınız. Bu olağanüstü güzel bir şey. Şu anda İstanbul'da anketler yapılıyor. At başı gidiyor diyenler var. Aradaki fark yüzde iki-üç diyenler var. Matematik ne diyor bilmem ama gönül başka bir şey. Gönül bu vicdansızlığı ve haksızlığı reddediyor. Bunu da en çok sanatçılar biliyor” diye konuştu. Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “İnanın Türkiye'de olağanüstü güzel bir umut doğmaya başladı. Başka bir Türkiye'nin mümkün olduğunu gösteren bir umut.” Bütün Türkiye gördü ki daha güzel, daha mutlu bir ülke mümkünmüş. Bu millet hepimize bunun işaretlerini verdi. Şimdi iş, İstanbul'a kaldı. İstanbul, bu hikayenin son noktasını koyarak çok umutlu bir başlangıç yaratacak. Onun için sevgili Ekrem kardeşime bu salondaki bütün enerjiyi gönderiyorum ve diyorum ki ‘yolun açık olsun sevgili kardeşim’. İzmir seninle beraber. İzmir'in, İstanbul'un, Türkiye'nin sanatçıları seninle beraber. Kalbimiz senin için çarpıyor ve olanca gücümüzle yanında durmaya devam edeceğiz.”

