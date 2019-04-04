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İzmir’de heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi’nde 16 Şubat’ta meydana gelen heyelanın ardından evlerini boşaltan vatandaşlar, AFAD’dan raporun çıktığını ve Ankara’dan haber beklediklerini belirterek, bir an önce mahallerine dönmeyi istediklerini dile getirdiler.İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi’nde Şubat ayının başında başladığı belirtilen yer hareketliliği sonrası aşırı yağışların da etkisiyle 16 Şubat’ta heyelan meydana gelmişti.

İzmir’de heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi’nde 16 Şubat’ta meydana gelen heyelanın ardından evlerini boşaltan vatandaşlar, AFAD’dan raporun çıktığını ve Ankara’dan haber beklediklerini belirterek, bir an önce mahallerine dönmeyi istediklerini dile getirdiler.
İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi’nde Şubat ayının başında başladığı belirtilen yer hareketliliği sonrası aşırı yağışların da etkisiyle 16 Şubat’ta heyelan meydana gelmişti. Heyelan nedeniyle çok sayıda ev kullanılamaz hale gelirken, toplamda 27 ev tehlike nedeniyle tahliye edilmişti. Bölgede gerekli çalışmalar yapılırken, mahalle adeta terk edilmiş köyü andırıyor. Mahalle sakinleri ise AFAD tarafından yapılan raporlama sürecinin ardından bölgenin eski haline getirilip evlerine yerleşmeyi beklediklerini belirttiler. Eğridere Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, kaymakamlık ve valiliğin kiraya çıkan mağdur vatandaşlara kira bedelini verdiğini, AFAD tarafından hazırlanan raporun çıktığını ve Ankara’dan haber beklediklerini söyledi.

“Unutulmak istemiyoruz”
Mahallede evi ve ahırları olduğunu ancak heyelan nedeniyle hepsinin yıkıldığını belirten 82 yaşındaki Mehmet Ali Yılmazlar, “Evim göçtü, ahırlar gitti. Kaymakam, vali geldi, hepsi geldi ama daha sonuç yok. Evlerimizin yapılmasını istiyoruz. Benim başka bir yerde bir evim vardı, şu anda orada kalıyorum. Biz unutulmak istemiyoruz. Kendi evimize dönmek istiyoruz” dedi.

“Kiraya çıkanlar oldu”
Musa Kalabak isimli vatandaş da, evinin heyelan nedeniyle yıkılmadığını ancak riskli bölgede olması sebebiyle kardeşinin yanına taşındıklarını söyledi. Kalabak, “Bizim mağduriyetimiz belli. Evimde bir şey yok ama heyelan bölgesi olduğu için riskten dolayı eve giremiyoruz. Ben kardeşimin evinde kalıyorum. Mallarımı kardeşimin evine koydum. Kiraya çıkanlar da oldu. Devlet kira parasını verecekti ama neticesini bilmiyorum. Burasıyla ilgili çalışmaların yapılacağını söylüyorlar ama durum hakkında pek bilgimiz yok” diye konuştu.

“Raporun sonuçlanmasını bekliyoruz”
Heyelan bölgesinde tarım yaptığını kaydeden Mehmet Haytat, “17 dönüm arazim kaydı. Ben burada tarım yapıyorum. Kışlık, yazlık meyve sebze yetiştiriyorum. AFAD raporunun sonuçlanmasını bekliyoruz. Şu an araziye giremiyorum. Tarım aletlerimi alamadım. Şu anda heyelan olmayan bölgedeki evimde kalıyorum. Heyelan bölgesinde daha önce bir ev yapmıştık, oraya taşınacaktık ama taşınamadık. Bazı mağdur kişiler kiraya çıktı, bazıları bizde kalıyor. Birbirimizi idare ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir’de heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

İzmir’de heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

İzmir’de heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

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