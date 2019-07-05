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İzmir'de heyelan olan mahalle "afete maruz bölge" ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu: - "En kısa zamanda bölgenin taşınması için çalışacağız"

İZMİR (AA) - İzmir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, heyelan nedeniyle evlerin tahliye edildiği Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nin "afete maruz bölge" ilan edildiğini belirtti.

Saroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyelanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana AFAD ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, incelemeler sonrası bölgede bazı evlerin boşaltıldığını aktardı.

Burada yaşayan 12 ailenin kiraya çıktığını, Kaymakamlığın kira yardımında bulunduğunu ifade eden Saroğlu, bazı ailelerin de yakınlarının yanlarında kaldığını belirtti.

Saroğlu, Dokuz Eylül Üniversitesinin ilgili bölümleriyle alanda yaptıkları çalışmalar sonucunda, kaymanın devam ettiğinin, alana ev yapılmaması gerektiğinin tespit edildiğini vurguladı.

- "Mağdur olan yok"

Çalışmaların ve raporların ilk olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a, Valiliğin oluruyla da İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına iletildiğini anlatan Saroğlu, Cumhurbaşkanlığınca da Eğridere'nin 248 bin metrekarelik alanının "afete maruz bölge" ilan edildiğini kaydetti.

Kararın Kaymakamlığa ve Belediyeye bildirildiğini ifade eden Saroğlu, "Bundan sonra bir hak sahipliği ve bir yer seçimi çalışması olacak. Ardından plan çalışması yapılacak. İşin hızla ilerlemesi için elimizden geleni yapacağız. En kısa zamanda bölgenin taşınması için çalışacağız. Valimizin de talimatı o yöndedir. Vatandaşımızın mağdur olmaması için gece gündüz demeden uğraştık. Mağdur olan da olmadı." diye konuştu.

Söz konusu alanda 39 ahır ve 45 konutun tehdit altında bulunduğunun belirlendiğini aktaran Saroğlu, yapılacak yeni yerin bölgeden uzak olmayacağını, ilerleyen günlerde "Yer Seçim Komisyonu"nun çalışmalarıyla bunun neticeleneceğini söyledi.

Eğridere Mahallesi muhtarı Hüseyin Şeker de bu kararı beklediklerini belirterek inşaatların en kısa zamanda başlamasını temenni etti. Şeker, "Devletimiz her ihtiyacımızı karşıladı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

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AFAD Afete Maruz Bölge heyelan toprak kayması

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