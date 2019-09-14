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İzmir’de heykel çalıştayı başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

İzmir’de heykel çalıştayı başlıyor

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "7. Uluslararası Heykel Çalıştayı" yarın İnciraltı’nda başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Taş ve Metal" konulu çalıştaya bu yıl Türkiye'den Bahadır Çolak, Evrim Çamoğlu, Kosova'dan Butrint Morina, Romanya'dan Florin Strejac, İtalya'dan Francesco Mazzotta, Hollanda'dan Jerome Symons, İran'dan Majid Haghighi ve Belarus'tan Valiantsin Borzdy katılacak.

Sanatçılar eserlerini İnciraltı Demokrasi Meydanı’nda kurulacak açık hava işliklerinde hazırlayacak ve çalışmalar halka açık olacak. 30 günlük bir çalışmayla ortaya çıkacak heykeller, kentin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.

Çalıştay süresince güzel sanatlar fakültelerinin heykel bölümü öğrencileri sanatçılara asistanlık yaparak, sanatçıların deneyim ve bilgilerinden yararlanacak.

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heykel izmir sanat

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