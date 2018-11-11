İzmir'de heykelin Atatürk'e benzemediği iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'na yapılan heykelin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzememesi üzerine düzeltilmesi için çalışma yapılacağı bildirildi.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamada, Atatürk'ün eşi benzeri olmayan bir heykelini ilçeye kazandırmak için yapılan heykelin Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediğinin fark edildiği ve ivedilikle düzeltilmesi için talimat verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ata'mızın heykelinin hepimizin içine sinecek şekilde düzeltilmesi için çalışmalar başlatılmıştır ve 15 gün içinde tamamlanacaktır. Durum böyle iken asıl üzücü olan Atatürk'ün manevi kişiliğinin kullanılarak siyasi malzeme yapılması ve bu yolla menfaat elde edilmeye çalışılmasıdır. Bu işi yapan kişiler zaten bellidir ve iç niyetlerinin Atatürk'ün yüz ifadesi ile hiç ilgisi bulunmamaktadır."

