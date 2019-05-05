HABER

İzmir'de, Hıdırellez konserleri iptal

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:09 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce 'Hıdırellez Şenlikleri' kapsamında düzenleneceği duyurulan konserler, Hakkari ve Suriye'nin Azez bölgesinde 4 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi.

İzmir'de, Hıdırellez konserleri iptal

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce 'Hıdırellez Şenlikleri' kapsamında düzenleneceği duyurulan konserler, Hakkari ve Suriye'nin Azez bölgesinde 4 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi. Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yapılacak yürüyüşün ise gerçekleştirileceği belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 'Hıdırellez Şenlikleri' kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenleyeceği duyurulan DJ Berk İnal konseri, Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir ile Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Distepe üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış ile Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un şehit olması nedeniyle iptal edildi.
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da Bornova'daki Tarık Mengüç konserinin iptal edildiğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi'nce saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yapılacak yürüyüşün ise gerçekleştirileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de, Hıdırellez konserleri iptal

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!
Çocuklar, hayallerindeki arabaları yaptıÇocuklar, hayallerindeki arabaları yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Ünlü kulüp küme düştü

Ünlü kulüp küme düştü

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta EYP'li hain tuzak! Öğrenci servisinin geçişi sırasında patladı

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Son dakika Pendik'te doğalgaz patlaması!

İstanbul'da korkutan doğalgaz patlaması!

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle: Dev derbi saat kaçta?

Son dakika Muğla'da kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

Okulda dehşet! Liseli genç asansör boşluğuna düştü

İstanbul ve İzmir'de gelincik derisi ve sülük operasyonu!

Gelincik derisi ve sülük operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.