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İzmir'de Hıdırellez yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 00:28 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Hıdırellez Şenlikleri' kapsamında Hakkari ve Suriye'nin Azez bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle konserler iptal edilirken, İzmirliler Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yaptı.  İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Hıdırıllez Şenlikleri kapsamında bu yıl Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yapıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Hıdırellez Şenlikleri' kapsamında Hakkari ve Suriye'nin Azez bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle konserler iptal edilirken, İzmirliler Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Hıdırıllez Şenlikleri kapsamında bu yıl Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülük yaptı. Gündoğdu Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından, Başkan Tunç Soyer itfaiye ekiplerinin kontrolünde Hıdırıllez ateşini yaktı. Tunç Soyer'e sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, Başkan Soyer ile fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştı.

Bu arada Hıdırellez Şenlikleri kapsamında yapılması beklenen konserlerin, Hakkari ve Suriye'nin Azez bölgesinde askerlerin şehit olması nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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