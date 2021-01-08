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İzmir’de horoz dövüşü yapılan çay ocağına baskın: 31 kişiye 148 bin 955 lira ceza

08.01.2021 00:00 | Son Güncelleme:
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İzmir’de horoz dövüşü yapılan çay ocağına baskın: 31 kişiye 148 bin 955 lira ceza

İzmir’in Kınık ilçesinde, polis ekiplerince horoz dövüşü yapılan bir çay ocağına yapılan baskında, 31 kişiye kumar oynamaktan ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan dolayı toplamda 148 bin 955 lira para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Mahalle Mehter Sokak’ta faaliyet gösteren Aykut Y’ye ait çay ocağında horoz dövüşü yapıldığına dair ihbar aldı.

İzmir’in Kınık ilçesinde, polis ekiplerince horoz dövüşü yapılan bir çay ocağına yapılan baskında, 31 kişiye kumar oynamaktan ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan dolayı toplamda 148 bin 955 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Mahalle Mehter Sokak’ta faaliyet gösteren Aykut Y’ye ait çay ocağında horoz dövüşü yapıldığına dair ihbar aldı. Alınan ihbar üzere harekete geçen ekipler, 2’si ringde dövüş halinde olmak üzere 9 adet horoza, 1 adet içinde isimler ile para miktarı olan deftere, terazi, iplik, duvar saati ve yara bandı makarasına el koydu. İçeride bulunan 31 kişiye kumar oynamaktan 41 bin 416 lira ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 107 bin 539 lira olmak üzere toplamda 148 bin 955 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri sahibi Aykut Y., hakkında ise kumar oynamaya yer temin etmekten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İzmir’de horoz dövüşü yapılan çay ocağına baskın: 31 kişiye 148 bin 955 lira ceza

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