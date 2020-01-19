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  4. İzmir'de hurda kağıt deposunda yangın

İzmir'de hurda kağıt deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depoda bulunan atık kağıt ve kartonlar ile bir forklift tamamen yandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde sanayi sitesindeki bir hurda kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki depodan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle çıkan yoğun duman, çevrede endişe yarattı.

Soğutma çalışmasının devam ettiği yangında, depoda bulunan atık kağıt ve kartonlar ile bir forklift tamamen yandı.

Hurda kağıt deposunun sahibi Şerif Orhan, atık kağıt ve karton satışı yaptıklarını, yangının çıkış nedenini bilemediklerini belirterek, "İçeride 3 tır dolusu kağıt ve karton ile bir forklift vardı. Hiçbir şey kalmadı, hepsi yandı. Yaklaşık 35 bin liralık zararımız var." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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