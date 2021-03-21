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İzmir’de huzur ve güven operasyonu: 25 kişi yakalandı

21.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 25 kişi yakalandı.

İzmir’de Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 25 kişi yakalandı. Uygulamalarda covid-19 kurallarını ihlal eden 18 şahsa 14 bin TL idari yaptırım cezası uygulandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, terör örgütleri ve uzantıları ile mücadele ve pandemi tedbirlerinin denetimi kapsamında il genelinde 447 personelin katılımıyla 3 aşamalı olarak 165 noktada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler yapılan uygulamalarda 6 bin 600 şahsı sorgularken çeşitli suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan 25 şahsı yakaladı. Uygulamalarda 2 bin 508 aracı da denetleyen ekipler, 19 aracı trafikten men ederken, 80 araç hakkında 35 bin 388 TL cezai işlem uyguladı. Ekipler, covid-19 kurallarını ihlal eden 18 şahsa ise 14 bin TL idari yaptırım cezası uygularken, uygulama esnasında üzerinde 4 gram esrar yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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