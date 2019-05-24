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İzmir'de, İbranice tarihi kitap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 19:05 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda 17 deri sayfadan oluşan, arka kapağında altı köşeli yıldız ve ön kapağında haç işareti bulunan, İbranice el yazılı kitap ele geçirildi.

İzmir'de, İbranice tarihi kitap ele geçirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda 17 deri sayfadan oluşan, arka kapağında altı köşeli yıldız ve ön kapağında haç işareti bulunan, İbranice el yazılı kitap ele geçirildi. Yaklaşık 1500 yıllık olduğu tahmin edilen kitap, uzmanlarca incelemeye alındı.
İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gaziemir'de tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Gazi Mahallesi'nde C.E. yönetimindeki şüpheli bir otomobili durduran ekipler, 10x8.5 santimetre ebatlarında, ön kapağında haç, arka kapağında altı köşeli yıldız bulunan, sayfalarının kenarlarına altın varak işlenmiş ve toplam 17 deri sayfadan oluşan İbranice, eski bir kitap ele geçirdi. Kitap, uzmanlar tarafından incelemeye alındı. Eski İbranice'yle yazılı olduğu bildirilen kitabın, yaklaşık 1000-1500 yıllık olduğu tahmin edilirken, net bilgilerin, incelemenin sonunda ortaya çıkacağı bildirildi.
Gözaltına alınıp, emniyete götürülen C.E., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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İzmir'de, İbranice tarihi kitap ele geçirildiİzmir'de, İbranice tarihi kitap ele geçirildiİzmir'de, İbranice tarihi kitap ele geçirildi

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