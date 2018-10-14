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İzmir'de içinde göçmenlerin bulunduğu kamyon dere yatağına düştü: 19 göçmen hayatını kaybetti

14.10.2018 11:36 | Son Güncelleme

İzmir'den Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmeyi planlayan göçmenleri taşıyan kamyonun dere yatağına düşmesi sonucu, kamyonun kasasındaki 19 göçmen hayatını kaybetti. Aralarında şoförün de bulunduğu en az beş kişi ağır yaralandı.

İzmir'de içinde göçmenlerin bulunduğu kamyon dere yatağına düştü: 19 göçmen hayatını kaybetti

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan bir grup yabancı göçmenin bulunduğu kamyon dere yatağına düştü. Aralarında çocukların da bulunduğu 19 göçmen hayatını kaybetti, şoför dahil en az beş kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden göçmenlerin uyruklarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Afyon'dan İzmir'e gitmekte olan kamyon TSİ 08.00 civarında Gaziemir ilçesindeki Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında devrildi.

Virajı alamayan kamyon savrulup karşı taraftaki bariyerleri aştı, Değirmençayı Deresi yatağına uçarak ters döndü.

Olay yerine çok sayıda sağlık, arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Kasadaki 19 göçmen hayatını kaybederken, ağır yaralı 5 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

DHA, yabancı uyruklu göçmenlerin insan kaçakçılarıyla anlaşıp kamyonla İç Anadolu Bölgesi'nden alındıklarını, Menderes ilçesi sahilinden tekneye binmeyi planladıklarını bildirdi.

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