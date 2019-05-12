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İzmir’de İftar İçin Yeryüzü Sofrası

12.05.2019 01:24 | Son Güncelleme

Dört yıl her Ramazan ayında üç kez düzenlenen Yeryüzü Sofrası, beşinci yılındaki ilk iftarını yine Kordon’da verdi. Çimler üzerine serilen örtülere katılımcılar evlerinden getirdikleri yemekleri serdi. İmece usulüyle hazırlanan iftar sofrasında, hayırseverlerin gönderdiği yemekler de dağıtıldı

İzmir’de İftar İçin Yeryüzü Sofrası

Dört yıl her Ramazan ayında üç kez düzenlenen Yeryüzü Sofrası, beşinci yılındaki ilk iftarını yine Kordon’da verdi. Çimler üzerine serilen örtülere katılımcılar evlerinden getirdikleri yemekleri serdi. İmece usulüyle hazırlanan iftar sofrasında, hayırseverlerin gönderdiği yemekler de dağıtıldı.

“Herkese bir sofra”

Etkinliği Macera Kulübü adlı gençlik ve spor kulübü düzenliyor. Kulüp Başkanı Toprak Özmen VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada “İzmir, paylaşımın ve hoşgörünün şehri. Oruç olan olmayan, inanan inanmayan herkesin bir arada, sevgiyle, kardeşlikle yaşadığı bir şehir. Paylaşmayı seven bir şehir. Biz de bunu Ramazan’da daha farklı bir platforma taşımak istedik. Kordon da İzmir’deki her kültürün buluştuğu bir yer. Burada herkese bir sofra olmalı dedik. Birbirimizle paylaştıkça daha da güzelleşir dedik. Dört senedir yapıyoruz. Dört bin kişiyi gördük. İnanıyorum ki her sene bir gelenek haline gelecek. Belki bir gün biz olmayacağız ama birileri bu geleneği devam ettirecek” dedi.

Özmen etkinliğin arkasında herhangi bir devlet kurumu, siyasi parti ya da ideoloji olmadığını vurguladı. Etkinlik çağrısında “Bolca sevgi getirin yanınızda ve bolca hoşgörü. Yiyecek içecek her türlü bulunur, getirirseniz hoş olur” ifadesi kullanıldı.

​Hem yemekler paylaşıldı, hem sohbetler

Bu çağrıya uyanlar hazırladıkları dolmalarla, sarmalarla, böreklerle, tatlılarla gelip sofrada yerlerini aldılar. Bazıları eşleri ve çocuklarıyla, bazıları komşularıyla, bazıları da arkadaşlarıyla geldiler. Ama yalnız gelenler de yalnız kalmadılar. Birbirlerini tanımayan insanlar yemekleriyle birlikte sohbetleri de paylaştılar.

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan Safiye Erdoğdu “bu güzel günde beraber olabilmek için buradayım. Bugünün önemini herkesin bilmesini isterim. Tabii ki diğer insanlarla da konuşacağız, kaynaşacağız, yemek alışverişi yapacağız ve Allah ne verdiyse orucumuzu açacağız” dedi.

Gönüllülerin hayırseverler tarafından gönderilen yiyecek ve içecekleri dağıttığı etkinlikte, bir İzmir klasiği olan lokma da döküldü.

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