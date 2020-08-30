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İzmir’de iki aile arasında kavga: Şişeler havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı.

İzmir’in Konak ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada şahıslar birbirlerine cam şişeler fırlatırken, bir kişi de evinin çatısına çıkarak pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Olayda şişelerin isabet ettiği bir kişi yaralandı.
Olay, 13.30 sıralarında Çimentepe Mahallesi 600 sokakta meydana geldi. Aralarında husumetin bulunduğu ileri sürülen iki aile bireyleri arasında dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Bugün yeniden karşılaşan aile bireyleri arasında tekrardan çıkan kavgada şahıslar birbirlerine cam şişeler fırlatırken, bu sırada evinin çatısına çıkan V.D., ise pompalı tüfekle havaya bir el ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda cam şişelerin isabet ettiği K.E. (15), yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine çağırılan ambulans ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, olaya müdahale için giden polis ekiplerine ait aracın camı da zarar görürken, V.D. isimli şahıs suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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