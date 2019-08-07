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İzmir'de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 18:52 | Son Güncelleme

İzmir'de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi 2906 Sokak'ta akraba oldukları belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ç. ve R.Ç, tartıştıkları aile üyelerine pompalı tüfekle ateş açtı, olayda 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaya olarak olay mahallinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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pompalı tüfek yaralı

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