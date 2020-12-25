İzmir’de iki ayrı fabrikada yangın paniği

İzmir’in Karabağlar ve Buca ilçelerinde iki ayrı fabrikada sabaha karşı yangın çıktı. Her iki yangın da kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi’ndeki yangın, 4332 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir atık kağıt fabrikasında, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından alevler güçlükle kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Buca ilçesi Seyhan Mahallesi 663/1 sokakta meydana gelen yangın ise 5 katlı bir mobilya ve baza fabrikasının 3. katında meydana geldi. Burada meydana gelen yangında da alevler binayı sardı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu mobilya ve baza fabrikasındaki, yangında kontrol altına alındı.

Her iki fabrikada bulunan yangının çıkış nedenleri araştırılırken, olaylar hakkında soruşturma başlatıldı.

