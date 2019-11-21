İzmir’de iki ayrı kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok sayıda kaçak ürüne el koyarken, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Yenigün Mahallesi’nde ve Bornova Küçükpark’ta gümrük kaçağı ürünleri yakalama çalışmalarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Buca ilçesi Yenigün Mahallesi’nde bulunan bir züccaciye dükkanına yapılan baskında 860 paket elektronik sigara, 3 adet ısıtmalı tütün ürünü, 2 adet ısıtmalı tütün ürünü holder, 90 adet ısıtmalı tütün ürünü temizlik aparatı olmak üzere toplamda 955 adet gümrük kaçağı ürüne el koyuldu. El konulan 955 adet ürünün piyasa değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili Ü.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bornova’da Küçükpark bölgesinde yapılan operasyonda ise 12 adet cep telefonu ve 12 adet cep telefonu şarj aleti olmak üzere toplam 24 gümrük kaçağı ürüne el konuldu. El konulan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili T.Ö., T.Ö. ve B.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen iki operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin de soruşturmalarının devam ettiği belirtildi.

