İzmir'de iki ayrı terör operasyonunda 13 kişiye gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'ya üye oldukları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) ve Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP-C) terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları belirlenen 5 kişi de yakalandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen 8 kişi, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Ayrıca, sosyal medya hesaplarından, silahlı terör örgütleri DKP ve DHKP-C'nin propagandasını yaptıkları tespit esilen 5 kişi de adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...
70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!
Trump tarih verdi: Resmen açıklayacağız
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum