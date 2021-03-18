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  4. İzmir’de iki ayrı trafik kazası: 2’si polis 4 yaralı

İzmir’de iki ayrı trafik kazası: 2’si polis 4 yaralı

18.03.2021 01:58 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Bayraklı ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücünün kullandığı otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1 polis yaralanırken, Karşıyaka ilçesinde ise hafif ticari aracın park halindeki iki araca çarpması sonucu kaldırımda bulunan 1 polis ile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücünün kullandığı otomobilin polis aracına çarpması sonucu 1 polis yaralanırken, Karşıyaka ilçesinde ise hafif ticari aracın park halindeki iki araca çarpması sonucu kaldırımda bulunan 1 polis ile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Smyrna Meydanı yakınlarında uygulama yapan polis ekipleri, iddiaya göre, şüpheli gördükleri Skoda marka 34 CVP 149 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücü T.Ç., park halinde bulunan polis aracına çarptı. Araç içerisinde bulunan polis memuru V.A., yaralanırken, çarpan otomobil hızla olay yerinden kaçtı.

Araç kovalamaca sonucunda yakalandı
Bunun üzerine otomobili ile kaçan araç sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil, Adalet Mahallesi 1643/15 Sokak’ta durduruldu. Sürücü ve yanında bulunan K.K., ekipler tarafından gözaltına alınırken, sürücünün 1.47 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Alkollü sürücüye ceza yağdı
Alkollü olduğu belirlenen sürücüye, alkollü araç kullanmanın dışında dur ihtarına uymama, tehlikeli araç kullanma, kırmızı ışık ihlali, seri halde şerit değiştirme ve sokağa çıkma kısıtlamalarından idari para cezası yazılırken, ehliyetine de el konuldu. Ayrıca yolcu konumunda K.K’ye ise sokağa çıkma kısıtlamasından para cezası kesildi.

Yaralı polis hastaneye kaldırıldı
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı polis için adrese 112 Acil Servis çağrıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan polis memuru V.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaldırıma çıkan aracın altında kaldı
Bir diğer kaza ise Karşıyaka ilçesi Caher Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 35 ACN 587 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 34 ZB 7331 ve 35 ASA 94 plakalı Renault marka araçlara çarptı. Bu esnada bir iş yerinden alışveriş yapan ve kapı önüne çıkarak kaldırımda bekleyen polis memuru S.D., çarpmanın etkisiyle park halinde bulunan bir aracın altında kalması sonucu yaralandı. Polis memuru S.D’nin ayağının kırıldığı öğrenildi.

Aracı ve içerisinde bulunan yaralıları bırakıp kaçtı
Öte yandan, kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü aracı ve içerisinde bulunan yaralı durumdaki M. B. (17) ve yanında bulunan kadın Ş. B’yi (42) öylece bırakıp kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

“Arkasına dönüp bakmadı”
Polis memurunun iş yerlerinden alışveriş yaptığını söyleyen Eren Akgül (20), “Hızını kaybeden araç önce arkadaki arabaya daha sonrada bizim aracımıza çarptı. İş yerimizden paket alarak çıkan polis, yerde bacağı ters dönmüş şekilde yatıyordu. Biz önce polisle ilgilendik, sonra karşı tarafın şoförü kaçtı. Sanırım alkollüydü. Biz buradan kendisine seslendik ama arkasına dönüp bakmadı” dedi.
Her iki olay sonrası polis ekiplerince soruşturma başlatılırken, kaçan hafif ticari aracın sürücüsünün yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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