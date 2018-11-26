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İzmir'de iki belediye otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Menemen ilçesinde, 2 belediye otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

İzmir'de iki belediye otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, 2 belediye otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Egekent 2 Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım kuruluşu ESHOT'a ait, 35 JKJ 52 plakalı belediye otobüsü, şoförünün kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, yine ESHOT'a ait, 35 DB 5985 plakalı başka bir belediye otobüsüne çarptı. Kazada, her iki otobüsteki 18 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan ve birçoğu taburcu edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de iki belediye otobüsü çarpıştı: 18 yaralıİzmir'de iki belediye otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

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