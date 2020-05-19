İzmir’de İki Farklı 19 Mayıs Kutlaması

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yılı İzmir’de iki farklı törenle kutlandı. İzmir'deki törenler, İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu ve müdürlük çalışanlarının Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Törene MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Katılımcıların maske taktığı törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi. İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, yaptığı konuşmada, “Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanet. Bu değerli emaneti yaşatmak, sonsuza kadar korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur” dedi.

CHP’den alternatif tören

Cumhuriyet Meydanı’ndaki ikinci tören ise Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlendi. Corona virüsü salgını nedeniyle kısıtlı katılım ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen törene, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte CHP İzmir Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile CHP Konak ilçe Başkanı Çağrı Gruşçu da katıldı.