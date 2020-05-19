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İzmir’de İki Farklı 19 Mayıs Kutlaması

19.05.2020 22:15 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yılı İzmir’de iki farklı törenle kutlandı. İzmir'deki törenler, İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu ve müdürlük çalışanlarının Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı

İzmir’de İki Farklı 19 Mayıs Kutlaması

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yılı İzmir’de iki farklı törenle kutlandı. İzmir'deki törenler, İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu ve müdürlük çalışanlarının Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Törene MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Katılımcıların maske taktığı törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi. İzmir Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, yaptığı konuşmada, “Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanet. Bu değerli emaneti yaşatmak, sonsuza kadar korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur” dedi.

CHP’den alternatif tören

Cumhuriyet Meydanı’ndaki ikinci tören ise Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlendi. Corona virüsü salgını nedeniyle kısıtlı katılım ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen törene, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte CHP İzmir Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile CHP Konak ilçe Başkanı Çağrı Gruşçu da katıldı.

Yücel, yaptığı konuşmada, “Bin bir zorluk ve fedakarlıkla kurulan bu ülkede huzur ve barış içinde yaşamamıza engel olmak isteyenlere asla ve kat'a izin vermeyeceğiz” dedi. Tunç Soyer de “Cumhuriyete ve onun değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Buradan Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle tüm gençlerimize söz veriyoruz, onların mutlu ve huzurlu yaşayacakları bir memleket kurmak için son nefesimize kadar canla başla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

19.19’da İstiklal Marşı

Soyer, kutlamalar çerçevesinde Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’yle aynı bahçede yer alan "Gençlik Yerleşkesi"ni açtı. Yerleşkede gençlerin ders çalışabilecekleri ve araştırma yapabilecekleri kütüphane, kültürel ve sanatsal faaliyetler için sahne, gösteri ve konser alanları, spor alanları ve fikirlerini hayata geçirebilecekleri inovasyon laboratuvarı FabLab bulunuyor.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait bandoların üstü açık araçlarla sokaklarda marşlar ve şarkılar çaldığı İzmir’de saatler 19.19’u gösterdiğinde balkonlardan ve pencerelerden İstiklal Marşı sesleri yükseldi. İzmir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Gürsel Aksel Stadı'nda buluşan milli sporcular, sahanın ortasında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Daha sonra vatandaşların sosyal medya üzerinden izleyebildiği Anadolu Ateşi Dans Gösterisi ve çeşitli grupların sahne aldığı Gençlik Festivali Konserleri düzenlendi.

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