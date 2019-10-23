İzmir'de iki fuar birden açıldı

İZMİR (AA) - Madencilik Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX) ile 46. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, Fuarizmir'de ziyarete açıldı.

Gaziemir ilçesinde toplam 330 bin metrekarelik 4 holüyle ülkenin sergileme açısından en büyük fuar alanı olarak gösterilen Fuarizmir, madencilik teknolojisi ile ayakkabı sektörü buluşmalarına ev sahipliği yapıyor.

İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası iş birliğiyle bu yıl 8'inci düzenlenen MINEX Fuarı, A holünde 250'si yabancı 345 firmanın katılımıyla açıldı.

Yaklaşık 2 bin profesyonel ziyaretçinin katılımının beklendiği fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin üretim olanakları ve yaşam kalitesini bir arada sunan bir şehir olduğunu söyledi.

Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki yatırımcıları ve inovasyonları İzmir'e çekmeye çalıştıklarını ifade eden Soyer, "Ekonomik gelişmeyi sağlamak adına doğaya zarar veren, kaynakları sınırsız şekilde hak gören bir anlayışın karşısındayız. Madencilik sektörünün ekonomiye katkıları çok fazla. Tek bir zerresini ıskalamamak gerekiyor. Dünyada madenciliğin doğaya ve çevreye daha öncelendiği bir süreci yaşıyoruz. Bu yöndeki girişimlerin Türkiye’de de hızla artması gerektiğini temenni ediyoruz." diye konuştu.