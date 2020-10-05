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  4. İzmir’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

İzmir’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 05:56 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde ilçede bulunan İsmail Hakkı Tonguç Parkı’nda iki grup arasında meydana geldi. İddiaya göre, A.D, E.U ve U.G., ile kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.D, E.U ve U.G, aldıkları bıçak darbesi ile yaralandı. Karşı tarafta bulunan iki kişi ise olayın ardından bölgeden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk ve Eğitim Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan E.U’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olayın ardından kaçan şüphelilerden 1’inin yakalandıktan sonra polislere verdiği ifade doğrultusunda kaçan diğer şüpheli şahıs da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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