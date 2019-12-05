HABER

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 14:49 | Son Güncelleme

İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 10 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu aralarında çevredeki bazı kişilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Huawei Watch GT 2 ile hayatın nabzını tut Huawei Watch GT 2 ile hayatın nabzını tut
Çobanını öldürdüğü iddia edilen şahıstan kan donduran mektup:Çobanını öldürdüğü iddia edilen şahıstan kan donduran mektup:
Adliye kavşağı için düğmeye basıldıAdliye kavşağı için düğmeye basıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kavga silah

En Çok Okunan Haberler

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaköy-Kadıköy vapurundaki taciz olayında yeni gelişme! Kendin bu sözlerle savundu

Vapurdaki 'zincirleme taciz' olayında flaş sözler! Böyle savundu

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Açılır kapanır alanlar da artık 'kapalı alan' sayılacak

Bakan duyurdu! Sigara yasağının kapsamı genişliyor

İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

İzmir'de silahlı çatışma! İlçe karıştı... Çok sayıda yaralı var

Engelli şahsı 30 kez bıçaklayarak vahşice öldürdü! Kararı duyunca bayıldı

Vahşice öldürdü! Kararı duyunca bayıldı

Ceren Özdemir’in annesi ilk kez konuştu! Kızıyla acı olaydan 5 dakika önde konuşmuş

Kızının kıyafetini koklayıp gözyaşı döktü!

Beyoğlu’nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu sokağa döküldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.