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İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 01:37 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı TOKİ Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İzmir’in Tire ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı TOKİ Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bir apartmanın penceresinden ateş açıldı. Açılan ateş neticesinde H.S., A.K. ve B.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Tire Devlet Hastanesine kaldırırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, jandarma ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çok sayıda kişiyi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

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