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İzmir'de iki grup kavga etti: 1 ölü, 6 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 02:10 | Son Güncelleme

GÖZALTI SAYISI 6 OLDU İzmir'in Narlıdere ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki silahlı kavgada Metin Basat'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 6 OLDU
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki silahlı kavgada Metin Basat'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı, 6'ya yükselirken, hastanede tedavisi süren 2 yaralının da tedavilerinin tamamlanmasıyla gözaltına alınacağı öğrenildi.
Öte yandan iki grubun daha önce birkaç kez kavga ettiği ve devamında bu olayın meydana geldiği belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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