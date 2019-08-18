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İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 21:33 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ve Urla ilçelerinde orman yangınları devam ederken, ilçelere bağlı iki köy tedbir amaçlı boşaltılıyor.İzmir’in Karabağlar ve Urla ilçelerinde saatlerdir süren yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor

İzmir’in Karabağlar ve Urla ilçelerinde orman yangınları devam ederken, ilçelere bağlı iki köy tedbir amaçlı boşaltılıyor.

İzmir’in Karabağlar ve Urla ilçelerinde saatlerdir süren yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanan yangınlar nedeniyle, Karabağlar ilçesine bağlı Kuyucak köyü ve Urla ilçesine bağlı Yukarı Orhanlı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan, Yukarı Orhanlı köyünde yangının birkaç eve sıçradığı bilgisi öğrenildi.

İzmir’de iki köy yangın nedeni ile boşaltılıyor

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