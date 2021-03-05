HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

05.03.2021 20:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayındır ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Bayındır Yolu Caddesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

İzmir’in Bayındır ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bayındır Yolu Caddesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Murat Aksu (35) idaresindeki tescilsiz motosiklet, yanında seyreden Levent Erdince’nin kullandığı 35 ACK 021 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çarpışmanın etkisiyle düşerek başını yere vuran Murat Aksu’nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Levent Erdince’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş yönünden güvenliği sağlarken Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bölge trafik bürosu amirliği ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın ardından hurdaya dönen motosikletler çekici yardımı ile otoparka çekildi.
Yaşamını yitiren Aksu’nun cenazesi savcılığın ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
İş makinesinin değmesiyle bir anda yerle bir olduİş makinesinin değmesiyle bir anda yerle bir oldu
Aktif Bank iletişim numarası, müşteri hizmetleri hattıAktif Bank iletişim numarası, müşteri hizmetleri hattı
1/

En Çok Okunan Haberler

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Bitlis'te düşen helikopterle ilgili dikkat çeken ifadeler

Bitlis'te düşen helikopterle ilgili dikkat çeken ifadeler

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Flaş açıklama! Yeni parti kuruyorlar

Flaş açıklama! Yeni parti kuruyorlar

8 yaşındaki çocuk babasının gözleri önünde timsaha yem oldu! Cesedin çıkarılma anı yürek burktu

8 yaşındaki çocuk babasının gözleri önünde timsaha yem oldu! Cesedin çıkarılma anı yürek burktu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

20 bin sözleşmeli öğretmen şartları belli oldu! Hangi branştan kaç öğretmen atanacak?

20 bin yeni sözleşmeli öğretmen atanma koşulları belli oldu

Yıkımına başlanan bina iş makinesinin değmesiyle bir anda yerle bir oldu

İş makinesinin değmesiyle bir anda yerle bir oldu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde, hangi günler var?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde, hangi günler var?

Son Dakika: 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

İzmir'de acı olay! 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

Şehidin kız kardeşi: Anne, ağabeyim morgda üşür

Yürek yakan anlar! 'Anne, ağabeyim morgda üşür'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.