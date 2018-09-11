İzmir'de iki ölümle ilgili soruşturma açıldı

İddiaya göre, mide balonu ameliyatı olmak için yaklaşık 2 ay önce Çiğli'de bulunan özel bir hastaneye başvuran 65 yaşındaki hastanın midesine sedasyon yöntemi ile balon konuldu.

İZMİR (AA) - İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Torbalı'da doğum yapan bir kadın ile Çiğli'de mide balonu ameliyatı olan kişinin ölümleri hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

- "Gerekli soruşturmalar başlatıldı"

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiğli'deki özel hastane ile Torbalı Devlet Hastanesi'nde yaşanan ölümlere ilişkin soruşturma başlattıklarını söyledi.

Mide balonu ameliyatı için hastaneye yatan hastanın ailesinin şikayetçi olmadığını belirten Salnur, "Bir ölüm olayı meydana geldi, bu olay basına da yansıdı. Vatandaşların aklında obezite ameliyatlarıyla ilgili soru işareti kalmaması için gerekli soruşturmanın yapılması için talimat verdim." dedi.

Salnur, Torbalı Devlet Hastanesi'nde 38 haftalık doğum yapan bir annenin vefatının ardından da soruşturma başlatıldığını ifade ederek, "Her ölüm özellikle de anne ölümü bizi derinden üzdü. Genç annenin enfeksiyondan öldüğü iddiası da ayrıca bir soruşturma gereğidir." şeklinde konuştu.

