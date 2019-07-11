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İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 00:52 | Son Güncelleme

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Oryeşin (70) yönetimindeki 09 RD 891 plakalı otomobil, Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkisi yakınlarında karşı yönden gelen Ferhat Çoban (25) idaresindeki 35 NT 254 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüleri Ekrem Oryeşin ile Ferhat Çoban'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücülerden Ekrem Oryeşin'in eşi Nedime Oryeşin (69) ise 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nedime Oryeşin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Ferhat Çoban'ın üç ay önce hayatını birleştirdiği eşi Gözde Çoban, gözyaşı döktü.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza otomobil Ödemiş

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