İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Ovakent Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Mustafa Uysal idaresindeki 43 DD 949 plakalı otomobil, aynı yöne giden İsmail Ovalı’nın kullandığı 35 HAE 30 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin yara almadığı kazada araçlarda bulunan 8 kişi, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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