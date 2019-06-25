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İzmir’de iki terör örgütüne çifte operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 09:53 | Son Güncelleme

Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli 15 ildeki operasyonda, ‘mahrem ağabeyler’ tarafından İzmir’deki büfelerde bulunan kontörlü telefon hatlarından ardışık olarak arandıkları ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan ’ByLock’ kullandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 30 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 15 ilde operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik İzmir merkezli 15 ildeki operasyonda, ‘mahrem ağabeyler’ tarafından İzmir’deki büfelerde bulunan kontörlü telefon hatlarından ardışık olarak arandıkları ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan ’ByLock’ kullandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 30 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 15 ilde operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan, Hiz-but Tahrir terör örgütüne yönelik operasyonda da 2 kişi gözaltına alındı.
FETÖ mensubu ‘mahrem ağabeyler’ tarafından İzmir’deki büfelerde bulunan kontörlü telefon hatlarından ardışık olarak arandıkları ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan ’ByLock’ kullandıkları tespit edilen aralarında aktif, ihraç ve emekli olarak görev yapan subay (üsteğmen rütbesinde subaylar mevcut) ve astsubayların da bulunduğu 30 şüpheliye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama ve arama kararı verildi. Talimat doğrultusunda, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi. Şüphelilerin büyük bir çoğunluğu gözaltına alınırken firarilere yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan zanlıların soruşturması İzmir Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.
Ayrıca Hiz-but Tahrir Terör Örgütü’ne yönelik Aydın merkezli operasyon yapıldı. İzmir’de yakalanarak gözaltına alınan 2 şahsın Aydın Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edileceği bildirildi.

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