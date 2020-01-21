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  4. İzmir'de İkinci El Antika ve El Emeği Festivali

İzmir'de İkinci El Antika ve El Emeği Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 07:55 | Son Güncelleme

İZMİR'de, her ay organize edilen 'İkinci El Antika ve El Emeği Festivali', bu kez Bostanlı Pazarı'nda düzenlendi.

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, her ay organize edilen 'İkinci El Antika ve El Emeği Festivali', bu kez Bostanlı Pazarı'nda düzenlendi. Yaşa Çocuk Derneği Başkanı Aslı Kokuluçiçek, festivalde açtıkları stanttan elde ettikleri gelir sayesinde çocuk onkoloji ve hematoloji servisinde tedavi gören hastaya, protez bacak temin ettiklerini söyledi.
'İkinci El Antika ve El Emeği Festivali' Bostanlı Pazarı'nda yapıldı. Festivale İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi'nde kurulan Yaşa Çocuk Derneği, Meme Kanseri ile Savaşım Derneği İzmir Şubesi (MEMEKANDER), Ulusal Down Sendromlular Derneği, Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) yöneticileri ve üyeleri katıldı. 300 kadının açtığı stantlarda; evlerde yapılan lezzetli yemekler, iğne oya başta olmak üzere çeşitli el işleri ve ikinci el antikaların satışı yapıldı. Sosyal projelerde kullanılmak üzere stantlardan gelirin de elde edildiği etkinlik, bandonun müzikleriyle renklendi. Festivale katılanlar, hem eğlendi, hem de alışveriş yaptı.
Organizasyonu düzenleyen Işıl Erbey, yaklaşık 4 ay önce başladıkları projenin gün geçtikçe ilgi görmesi ve dernekler aracılığıyla hayırlı işlere vesile olmasının kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Erbey, "Birilerine faydalı olabilme amacıyla çıktığımız yolculukta yuvarlandıkça büyüyen kartopu misali büyüdük, çoğaldık. Zincirin halkalarına halka eklenerek büyümeye devam ediyoruz. Katılımcılardan masraflara binaen cüzi bedeller karşılığında stant verirken, ücretsiz yer verdiğimiz YASA, MEMEKANDER, HİPDER ve Ulusal Down Sendromlular Derneği ile büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu üreticiler aramızda yer aldı. Başta üretici kadınlar olmak üzere faydamız olabilecek her derneğe kapımız açık" dedi.
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi'nin 3 ay önce kurulan Yaşa Çocuk Derneği'nin Başkanı Aslı Kokuluçiçek ise, "Elde ettiğimiz gelir ile serviste tedavi gören bir kızımıza protez bacak temin ettik, diğer bir kızımız daha var, ona da bir protez bacak temin edeceğiz" diye konuştu.

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