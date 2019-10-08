HABER

İzmir'de 'İklim Değişikliği Projesi' eğitimi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:58 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN) kapsamındaki eğitimlerin 14'üncüsü, İzmir'de başladı.

İzmir'de 'İklim Değişikliği Projesi' eğitimi başladı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimIN) kapsamındaki eğitimlerin 14'üncüsü, İzmir'de başladı. Kentteki kamu kuruluşları, kalkınma ajansları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden temsilcilerin katıldığı eğitim programında 3 gün boyunca iklim değişikliği, küresel iklim politikaları, yerel iklim eylem planlaması konularında paneller gerçekleştirilecek.
Avrupa Birliği (AB) Mali İş Birliği çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2016'da başlatılan İklimIN ile iklim değişikliğiyle mücadele konusunda farkındalığın artırılması, paydaşların kapasitesinin güçlendirilmesi, içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin de bulunduğu 37 hibe projesinin uygulaması hedefleniyor. Proje kapsamındaki eğitimlerden 14'üncüsü; İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Balıkesir'den gelen belediye, tarım, çevre ve milli eğitim müdürlükleri, üniversite ve sivil toplum kuruluşları üyelerinden oluşan 70 kişinin katılımıyla başladı. 3 gün boyunca 'İklim değişikliğinin ekolojik sistemdeki yeri', 'Küresel iklim politikaları', 'Avrupa Birliği iklim politikaları', 'Kentlerde iklim değişikliği ile mücadele için yeşil altyapı çözümleri', 'Yerel iklim eylem planlaması ve Türkiye pratikleri', 'Enerji politikalarının iklim değişikliği ile mücadeledeki yeri', 'İklim değişikliğinin insan sağlığına etkileri', 'İklim mücadelesinde ekonomik, sosyal ve ekolojik adalet', 'Su Kaynakları yönetimi ve iklim değişikliği' konuları farklı açılardan değerlendirilecek.
İzmir'de, otelde düzenlenen programa ilk gün konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Madran ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sevinç Özkul, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sema Cerit Mazlum, İklimIN Projesi İklim Politikaları Kıdemli Danışmanı Dr. Nuran Talu katıldı.
'BELEDİYE İLE BAKANLIĞIN İŞ BİRLİĞİ YAPMASI LAZIM'
'İklim değişikliğinin ekolojik sistemlerdeki yeri' konulu panelde konuşan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, İzmir'de orman yangınlarından sonra belediyenin tek başına ağaçlandırma çalışması yapamayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye'de orman alanları Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Müdürlüğü'nün sorumluluğunda. Her türlü ağaçlandırma, önlem alanındaki her türlü kararı onlar veriyor. Belediyelerin orman alanları üzerine herhangi bir tasarrufu yok. Sadece Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket edebilirler. Belediyeler müdürlükten izin almadan herhangi bir çalışma yapamaz. Hem yasal değil hem de kargaşaya yol açar. Bunun ancak iş birliği halinde olması lazım."
Yaklaşık 6 bin 500 hektar alanın yandığı belirten Tolunay, "Öncelikli olarak yanmış ve kurumuş ağaçlar kesilerek alandan uzaklaştırılıyor. Daha sonra bir envanter çalışması yapılacak. Yaşlı ağaçların ve yeterince tohumun olduğu alanlarda doğal gençleştirme yapılacak. Yere dökülmüş tohumların çimlenmesi beklenecek. Yeterince tohum olmayan alanlara fidan getirilerek Kızılçam türü ağaçlarla ağaçlandırma çalışması yapılacak. Tekrar eski haline dönmesi minimum 30 yıl sürer" diye konuştu.
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Madran ise Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sevinç Özkul ile birlikte yürüttükleri 'İklim-DE Projesi'nden bahsederek, "İklim değişikliği konusunda biz bir şeyler yapmaya başladık. Proje farkındalık yaratılması ile ilgili bir hibe projesi. 14 kişilik bir ekiple bir arada çalıştık. Büyük bir kriz var ve bu kriz hepimizi yakından etkileyecek. Kurumlarda iklim daireleri, sürdürülebilirlik ofisleri birçok kurumda yok. Kendi üniversitemizde iklim değişikliği harekatı başlattık. Akademisyenlerin, öğrencilerin, yöneticilerin farkındalıklarının artırılmasını amaçladık. Fakültelerdeki karbon ayak izi ölçümü yaptık" dedi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de 'İklim Değişikliği Projesi' eğitimi başladıİzmir'de 'İklim Değişikliği Projesi' eğitimi başladıİzmir'de 'İklim Değişikliği Projesi' eğitimi başladıİzmir'de 'İklim Değişikliği Projesi' eğitimi başladı

PARTNERİki otomobilin gücüne karşı koydu...İki otomobilin gücüne karşı koydu...
Germenicia Antik Kenti’ne tanıtım atağıGermenicia Antik Kenti’ne tanıtım atağı
Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi!

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

FETÖ'den yargılanan Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkında karar

Ünlü iş adamları hakkında flaş karar!

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.