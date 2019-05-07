İZMİR (AA) - İzmir Festival Orkestrası ve Korosu tarafından "İlahi Senfonisi" gerçekleştirildi.
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sezonun kapanışını, 120 kişilik kadrodan oluşan İzmir Festival Orkestrası ve Korosu eşliğinde İlahiler Senfonisi ile yaptı.
Şef Emin Güven Yaşlıçam'ın yönetiminde gerçekleşen konserin genel sanat direktörlüğünü Uğur Sayınbatur üstlendi. Orkestra ve koro eşliğinde tenor Burak Kut, soprano Nurdan Küçükekmekçi ve bas Burak Bilgili sahne aldı.
Gecede Itri'den Yunus Emre'ye, Pir Sultan Abdal'dan Kul Nesimi'ye uzanan, çok bilinen ve sevilen seçkiler yer aldı.
İlahilerin senfonik orkestra için düzenlenmiş yorumları izleyicilerden uzun alkış alırken, gecede sema gösterisi de sunuldu.
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