İzmir'de ilk hac kafilesi döndü

İZMİR (AA) - Hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

İlk kafileler Suudi Arabistan'ın Cidde ve Medine kentlerinden Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçaklarla İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan hacılar, kendilerini sabırsızlıkla bekleyen aile bireyleri ve yakınlarıyla kucaklaştı.

Hacıların çıkış kapısında görülmesiyle dua eden yakınlarının buluşması duygusal anlara sahne oldu.

Hacılardan Cezmi Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hacca görevli gittiğini belirterek, "Çok güzel geçti. Biz hacılarımızdan hacılarımız bizden çok memnundu. Allah bütün Müslümanlara nasip eylesin. Mekke'de ve Medine'de hacılarımızı gülle karşıladık. Onlar da bizi sağ olsun burada gülle karşıladı. Tavsiyemiz Müslümanlara genç gitmeleridir. Biz bu genç halimizle bile zorlanıyoruz. 15-20 yaşında yazılsınlar. 25-30 yaşında hacca gitsinler. Gittikleri zaman da boş zaman harcamasınlar. Bilinçli tecrübeli kişilerle gitsinler. Çok daha güzel istifade ederler." diye konuştu.

Hacılardan Mehmet Dutçu da herkesin kutsal toprakları görmesi gerektiğini ifade ederek, "Allah herkese o mübarek yerleri gezmeyi nasip etsin. Gitmek isteyenler Rabbime dua etsinler. Bir an evvel oraya gitsinler, parayı düşünmesinler. Oraları görmeleri lazım. 11 seneden beri bekliyorum. Allah sizlere nasip etsin." dedi.

