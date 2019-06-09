İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde işgal güçlerine karşı ilk kurşunun atılmasının 100'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlk Kurşun Mahallesi'nde bulunan İlk Kurşun Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu, burada yaptığı konuşmada, bağımsızlık yolunda atılan ilk kurşunun önemine değinerek şehitlere rahmet diledi.

Kuvayımilliye ruhunun öneminden bahseden Dayıoğlu, "Asırlardan beri bu toprakların heveslisi çok olmuştur.

Şu anda da heveslisi vardır. İşte bu hevesi kursaklarda koyacak esas özellik, Kuvayımilliye ruhunu canlı tutmaktır." dedi.

İzmir

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarihte bilinen en büyük zaferin kazanılmasıyla Türkiye'nin sadece kendi topraklarına değil, bölgesine bir umut ışığı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Korkmaz, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta ve vatandaşlar katıldı.

