İzmir'de inişe hazırlanan uçağa lazer tuttular... O anlar kamerada
Mynet Haber
7 saat önce
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İstanbul-İzmir seferi yapan ve inişe hazırlanan uçağa, kimliği belirsiz bir kişi tarafından lazer tutularak uçuş güvenliği tehlikeye atıldı. O anlar uçakta yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
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