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İzmir'de inişe hazırlanan uçağa lazer tuttular... O anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

7 saat önce

İstanbul-İzmir seferi yapan ve inişe hazırlanan uçağa, kimliği belirsiz bir kişi tarafından lazer tutularak uçuş güvenliği tehlikeye atıldı. O anlar uçakta yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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